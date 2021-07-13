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Миграционный кризис на белорусско-литовской границе: чем ответит ЕС

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Компании, участвующие в переброске нелегальных мигрантов, могут попасть под санкции.

На прошедшем в понедельник, 12 июля, заседании министров иностранных дел ЕС Литва предложила три варианта санкций против белорусского режима из-за ситуации с мигрантами на белорусско-литовской границе.

Первый вариант предполагает введение пятого пакета санкций против  физлиц и компаний, второй сценарий – продление и расширение секторальных санкций, третий – санкции в отношении конкретных компаний (причем не обязательно находящихся в Беларуси), которые организовывают переброску мигрантов.

Миграционный кризис на белорусско-литовской границе: чем ответит ЕС

По словам главы литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, страны ЕС склонны поддержать Литву в этом вопросе. Кроме того, по мнению руководителя МИД Литвы, необходимо провести переговоры на уровне ЕС о реадмиссии нелегальных мигрантов в страны происхождения, в частности, Ирака.

Напомним, ранее Ландсбергис заявил, что использование миграции в качестве оружия против стран ЕС «даже более цинично, чем угон самолета Ryanair».

В этом году (по состоянию на 12 июля) на литовско-белорусской границе было задержано 1666 нелегальных мигрантов – это в 20 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год.

Как сообщил 13 июля в эфире радио LRT министр обороны Арвидам Анушаушкас, Литва уже установила некоторых исполнителей и организаторов потока нелегальных мигрантов из Беларуси.

По словам руководителя оборонного ведомства, мигранты получают в Беларуси не только сопровождение к границе, но также инструкции о том, как уничтожать документы, как вести себя на границе и как отвечать на расспросы – их ответы «стандартные и ложные».

Анушаушкас выразил уверенность, что санкции против организаторов миграционного кризиса вскоре будут приняты и могут затронуть в том числе зарубежные авиакомпании, участвующие в процессе (например, производящие стыковочные рейсы).

 
 
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Компании, участвующие в переброске нелегальных мигрантов, могут попасть под санкции.
 
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