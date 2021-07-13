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Миграционный кризис на белорусско-литовской границе: чем ответит ЕС
13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Компании, участвующие в переброске нелегальных мигрантов, могут попасть под санкции.
На прошедшем в понедельник, 12 июля, заседании министров иностранных дел ЕС Литва
Первый вариант предполагает введение пятого пакета санкций против физлиц и компаний, второй сценарий – продление и расширение секторальных санкций, третий – санкции в отношении конкретных компаний (причем не обязательно находящихся в Беларуси), которые организовывают переброску мигрантов.
По словам главы литовского внешнеполитического ведомства Габриэлюса Ландсбергиса, страны ЕС
Напомним, ранее Ландсбергис
В этом году (по состоянию на 12 июля) на литовско-белорусской границе было задержано 1666 нелегальных мигрантов – это в 20 с лишним раз больше, чем за весь 2020 год.
Как сообщил 13 июля в эфире
По словам руководителя оборонного ведомства, мигранты получают в Беларуси не только сопровождение к границе, но также инструкции о том, как уничтожать документы, как вести себя на границе и как отвечать на расспросы – их ответы «стандартные и ложные».
Анушаушкас выразил уверенность, что санкции против организаторов миграционного кризиса вскоре будут приняты и могут затронуть в том числе зарубежные авиакомпании, участвующие в процессе (например, производящие стыковочные рейсы).
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Компании, участвующие в переброске нелегальных мигрантов, могут попасть под санкции.
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