Как сейчас работает бизнес в сфере грузоперевозок

Источник материала: ProBusiness

Сферу грузоперевозок в последний год серьезно штормило. Но некоторые транспортные компании нашли для себя новые возможности во время пандемии и даже смогли вырасти. Так произошло с компанией «Гулбис», которая активно работает на рынке скандинавских стран и Великобритании.

В спецвыпуске нашего проекта «Рабочая группа» — «Полный бак» мы поговорили с директором компании «Гулбис» Сергеем Стрелковым. Узнали, сколько платят водителям-международникам, какой сервис позволяет выстраивать длительные отношения с клиентами и какие товары из Беларуси успешно продаются сейчас в странах Скандинавии и Великобритании.

Это интервью мы записали весной на АЗС «Газпромнефть» в Минске. Именно сюда мы пригласили топ-менеджеров компаний в сфере транспорта, логистики и доставки — лидеров в своих сегментах. У всех наших собеседников — крупные автопарки, потребляющие сотни тысяч тонн топлива в год. Вопросы партнерства с АЗС для них — важная составляющая бизнеса.

Смотрите в выпуске:

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Cмотрите также предыдущий выпуск нашего спецпроекта — интервью с партнерами FedEx и TNT в Беларуси .

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