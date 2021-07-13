«„На закупы“ в Польшу люди уже не ездят!» Как это используют белорусские ТЦ

Источник материала: ProBusiness

«Традиция ездить „на закупы“ в Польшу и Литву сошла на нет», — делятся наблюдениями эксперты международной консалтинговой компании Colliers Belarus . Уступают ли белорусские ТЦ аналогам в соседних странах и что именно привлекает сегодня посетителей в офлайн-магазины? Как белорусские девелоперы используют трудности в международном сообщении, связанные с пандемией, какие точки роста находят? Специально для «Про бизнес» мнением поделились Денис Четвериков и Дарья Лапицкая.

Денис Четвериков

Партнер, управляющий директор международной консалтинговой компании Colliers Belarus Дарья Лапицкая

Заместитель директора департамента исследований и консалтинга международной компании Colliers Belarus

— Уже более года белорусы вынуждены находиться преимущественно внутри страны. Регулярно изменяются условия въезда в другие страны: ПЦР-тесты , самоизоляция, запреты международного сообщения отдельных видов транспорта, правила на таможне и т.п. Кому-то еще удается съездить на отдых в теплые края, однако традиция ездить «на закупы» в Польшу и Литву сошла на нет.

В целом рынок торговой недвижимости в Беларуси, несмотря на сложнейший 2020 и непростой 2021 годы, существенно не пострадал . Пока. Торговые центры не закрывались на карантин в 2020. Более того… На сегодняшний день белорусские ТЦ остаются едва ли не единственной альтернативой для белорусов, ранее совершавших шопинг в соседних Литве, Польше.

Сравнивать белорусские ТЦ с зарубежными, а также между собой можно по разным параметрам, и тут многое зависит от целей сравнения и целевой аудитории — потребителя результатов анализа.

Со стороны инвестора можно говорить о финансовых показателях проекта: NOI (валовый доход на конец года за вычетом всех операционных расходов до начисления амортизации), IRR (внутренняя ставка доходности), размер операционных затрат, размер капитальных затрат, прибыль генподрядчика и заработок на стройке, размер платежей банку и т.п.

можно говорить о финансовых показателях проекта: NOI (валовый доход на конец года за вычетом всех операционных расходов до начисления амортизации), IRR (внутренняя ставка доходности), размер операционных затрат, размер капитальных затрат, прибыль генподрядчика и заработок на стройке, размер платежей банку и т.п. Со стороны управляющей компании-девелопера критериями могут быть, помимо выручки и финансовой эффективности, параметры, которые обусловливают эту самую эффективность: посещаемость торгового центра, средние ставки аренды, маркетинг, клиентский сервис, управление объектом, торговая галерея, количество парковочных мест и проч.

Однако в любом случае торговый центр — это баланс трех сторон: девелопера, арендатора и посетителя (если оставить за скобками финансовые учреждения). И в конечном итоге то, что понятно и интересно рядовому посетителю — обеспечивает успешность и другие показатели ТЦ для девелопера (управляющей компании).

На белорусском рынке свежих аналитических материалов, посвященных анализу ТЦ Беларуси, их сравнению, нет. Проведем сравнение крупнейших из них по показателям, которые определяют привлекательность для посетителей:

Брендовые магазины

Досуговые операторы

Объекты общественного питания.

Посмотрим, насколько сильно отличаются белорусские ТЦ с точки зрения наполнения от своих западных аналогов и можно ли выделить лидеров внутри Беларуси.



Фото: marshrut.by

Брендовые магазины

Брендовые магазины, несмотря на современное развитие онлайн-торговли, развлечения и сопутствующие услуги, остаются основным притягательным элементом торговых центров. У каждого потребителя могут быть свои предпочтения по торговым брендам и магазинам. Однако есть общепризнанные лидеры — сетевые операторы, так называемые якорные арендаторы и магниты, наличие которых в торговом центре обеспечивает устойчивый поток посетителей.

К числу якорей традиционно относят узнаваемые по всем мире бренды группы Inditex, H&M, Ikea и проч. Но это лишь малая часть, известная белорусам в силу ряда причин, начиная от покупательской способности населения и заканчивая возможностями логистики самих брендов. В систематизированном виде эти бренды перечислены в различных исследованиях, исходя из ряда критериев. Например:

Рейтинг The Most Popular Consumer Brand in Every Country от Businessfinancing.co.uk составлен на основе данных о количестве поисковых запросов в разных странах мира. The annual report on the most valuable and strongest apparel brands от Brand Finance — рейтинг стоимости брендов, в основе которого лежит метод освобождения от роялти. Список Most valuable fashion brands , подготовленный Fashion United — сформирован на основании открытых данных о fashion-компаниях и разработанной Fashion United внутренней методологии оценки стоимости бренда.

И многие другие.

Исследований же, посвященных географии присутствия тех или иных брендов, несколько меньше. И, к сожалению, Беларусь зачастую не входит в число стран, анализируемых в составе европейских государств на наличие и динамику развития международных ритейл-брендов. Но не всегда. Так, согласно исследованию Retail-Index , в Беларуси имеется 31 бренд, который может быть отнесен к числу наиболее заметных в Европе, против, например, 241 бренда в Польше.

Справедливости ради можно отметить, что в странах Прибалтики насчитывается 45−74 бренда в каждой — ненамного больше по сравнению с Беларусью. Хотя, конечно, население этих стран ощутимо меньше населения Беларуси: в Литве проживает 2,7 млн человек, в Латвии эта цифра еще меньше — 1,9 млн, в Эстонии насчитывается 1,33 млн. А в Беларуси, по последним данным, зарегистрировано 9,5 млн жителей.

Количество крупных сетей в странах Европы: