В Островце спасатели сняли девочку с балконного козырька

Накануне вечером в Островце спасатели пришли на помощь десятилетней девочке.



Фото МЧС

Как сообщает МЧС, происшествие случилось на улице Володарского: «Ребенок находился на балконном козырьке квартиры седьмого этажа на 2,5 метра ниже уровня парапета кровли. Старший помощник начальника штаба ликвидации чрезвычайных ситуаций Вадим Келин установил с ребенком словесный контакт и успокоил, а начальник караула Андрей Былинский и пожарные Марк Ковалевский и Евгений Петрович закрепили альпинистское снаряжение. Спасатель Дмитрий Жугашвили спустился на крышу балкона, надел на девочку спасательные ремни, а затем ее аккуратно подняли на верх».

В ходе последующего разбирательства выяснилось, что ребенок гулял с подругой на крыше. Когда села на парапет, от порыва ветра потеряла равновесие и упала на козырек. Затем попросила приятельницу сбросить ей рюкзак, в котором был мобильный телефон и позвонила в службу 101.