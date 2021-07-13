Бывшего главбуха филиала птицефабрики осудили в Бресте на 7 лет колонии за хищение Br914 тыс.

Источник материала: БелТА

13 июля, Брест /Корр. БЕЛТА/. Суд Ленинского района Бреста огласил приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу областного суда.

На скамье подсудимых оказалась женщина 1972 года рождения, работавшая главным бухгалтером филиала ОАО "1-я Минская птицефабрика". С января 2014 года по сентябрь 2020-го, пользуясь служебным положением, она перечисляла с расчетного счета филиала себе зарплату, материальную помощь, отпускные сверх положенных сумм. Также якобы возмещала расходы, понесенные ей на хозяйственные нужды, которых на самом деле не было. Таким образом фигурантка завладела почти Br863 тыс.

Кроме того, главбух с мая 2016 года по август 2018-го вводила в заблуждение директора филиала. Подготовила чеки на получение наличных денег с банковских счетов и заявления, в которые внесла ложные сведения о завышении зарплаты сотрудникам. На основании этого в банке она сняла более Br51,2 тыс., принадлежавших птицефабрике. Наличными распорядилась по своему усмотрению.

Обвиняемая добровольно возместила ущерб на сумму Br800.

Суд признал ее виновной по ч.4 ст.210 УК и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима. Также женщину на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных обязанностей. С обвиняемой в пользу ОАО "1-я Минская птицефабрика" взыскано Br913,4 тыс. имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.-0-