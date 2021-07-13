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24 абитуриента сдали ЦТ по химии на 100 баллов
Источник материала: АФН
Результаты централизованного тестирования по химии уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
В этом году 100 баллов по химии набрали 24 человека из 9 850, пришедших на тестирование. Успешность сдачи тестирования осталась на уровне прошлого года – на ЦТ-2020 100 баллов набрали 29 человек.
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Результаты централизованного тестирования по химии уже доступны абитуриентам 2021 года на сайте РИКЗ.
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