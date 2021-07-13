Банки продолжают терять деньги людей

Инфобанк Но события 2020 года, а именно – весенний ковид-кризис и осенний политический кризис, оба сопровождавшиеся выносом вкладов из банков и девальвацией BYN-рубля – заметно изменил структуру пассивов: удельный вес средств физических лиц сократился, банки лишились значительной – исчисляемой миллиардами BYN-рублей – суммы денег, пишет





Продолжилось это и в 2021-м. И сейчас доля средств граждан в пассивах банков второго уровня – уже менее четверти, и уже не на первом месте: их превысили средства субъектов экономики. И разница продолжает расти.





Пассивы банковской системы – это ресурсная база банков, из которой они черпают средства для выполнения своей главной функции – кредитования.





Это может быть собственный капитал, но, главным образом, это – деньги клиентов: средства юридических и физических лиц отечественной и зарубежной юрисдикции, размещенные у себя депозитах в национальной и иностранной валюте. А также заемные средства как из-за рубежа (в том числе от материнских банков), так и рефинансированием Национальным банком.





Своих же денег – собственного капитала – в пассивах только 15,3%. К тому же, там есть и деньги нерезидентов в виде вклада в уставный фонд банков.





Наибольший удельный вес в пассивах занимают счета и депозиты субъектов хозяйствования и физических лиц: их суммарно – более половины всей ресурсной базы.





Значимую долю пассивов занимают средства нерезидентов – как в виде размещенных в белорусских банках депозитов, так и выданных белорусским банкам денег взаймы (внешний банковский долг, «обязательства перед нерезидентами»).

Сумма пассивов банковской системы Беларуси на конец мая 2021-го составила 90,189 млрдBYN, и по сравнению с началом кризисного 2020 года она выросла на 11,845 млрд BYN, или на 15,1% за 17 месяцев.

Хотя общая инфляция в стране по дефлятору ВВП за этот период – свыше 20%: в реальном выражении пассивы сократились.

При этом в абсолютном номинальном выражении больше всего выросли в пассивах средства субъектов хозяйствования – на 4,033 млрдBYN, а в относительном процентном выражении – средства Национального банка – в 27,8 раз.

Но одновременно сократился в банковских пассивах объем средств физических лиц – на 3,070 млрдBYN (на 12,1%). Что есть прямой результат влияния событий 2020 года: белорусы при каждом кризисе усиленно изымали вклады.

В весенний ковид-кризис большей частью выносились BYN-рублевые, а в осенний политический кризис – в большей степени валютные депозиты. Продолжается вынос и в 2021 году – по всему валютному спектру срочных вкладов физлиц.





Таким образом, указанное выше реальное (с учетом дефлятора ВВП) снижение пассивов банковской системы – результат как раз реакции населения на экономическую и политическую ситуацию в стране.





Сокращение объема средств физических лиц привело к падению их доли в пассивах ниже удельного веса средств субъектов хозяйствования: впервые за 8 лет это произошло в ноябре прошлого года.





А к этому моменту разница только увеличилась: доля средств населения продолжает падать, а субъектов экономики – расти.





Это – главное структурное изменение в пассивах банковской системы Беларуси в 2020-м, которое продолжается и в 2021-м: банки продолжают терять деньги людей.





За последние 17 месяцев (за 2020 год и 5 месяцев 2021-го) удельный вес в структуре пассивов изменился так:





собственного капитала – повысился на 0,6 процентных пунктов

средств субъектов хозяйствования – повысился на 2,9 п.п.

средств физических лиц –снизился на 7,8 п.п.

средств нерезидентов – повысился на 1,2 п.п.

средств органов государственного управления – повысился на 0,4 п.п.

остальных пассивов суммарно – повысился на 3,3 п.п.





Объем пассивов каждого конкретного банка определяет его финансово-кредитные возможности. А суммарный, всех банков страны, объем пассивов устанавливает и определяет финансовые возможности государства в целом.





По состоянию на конец мая 2021 года, сумма пассивов банковской системы Беларуси – 90,189 млрдBYN. Когда как в начале 2020-го – 78,345 млрдBYN.





Прирост за период с начала 2020 года (за 17 месяцев) – на 11,845 млрдBYN, или на 15,1% – произошел, главным образом, за счет переоценки пассивов в иностранной валюте благодаря росту валютных курсов, а также инфляционным приращением. Как, впрочем, и всегда до этого.





Рекордный размер – 91,15 млрдBYN – был зафиксирован в конце августа 2020-го, именно в момент наибольшего на то время курса доллара, а также перед массовым выносом депозитов населением на фоне политического кризиса.





В долларовом эквиваленте сумма пассивов банковской системы Беларуси на конец мая 2021-го составила $35,61 млрд.





При том, что исторический максимум был 10 лет назад – в 2011-м перед тогдашней девальвацией BYN-рубля – $44,75 млрд, а более поздний преддевальвационный пик – в конце 2014-го – $42,89 млрд, после чего произошло падение.





То есть финансовые возможности банковской системы Беларуси в международном (в долларах США) определении сейчас – на уровне 7-летней давности.





Падение объема пассивов в долларовом эквиваленте за период с начала 2020 года составило $1,592 млрд, почти 4,3%: 17 месяцев назад сумма пассивов составляла $37,20 млрд. Это сокращение – результат как девальваций 2020-го, так и выноса населением депозитов населением почти все это время.





По самым свежим данным Нацбанка по средней широкой денежной массе – за июнь 2021-го – вывод денег населением из банков не только продолжился, а даже ускорился.





Особенно сильно – из переводных BYN-депозитов физлиц (меньше стало денег на BYN-рублевых платежных карточках) и из срочных вкладов в иностранной валюте.





Также сокращение произошло и на срочных BYN-депозитах, и на переводных депозитах в иностранной валюте.





То есть везде. Значит, удельный вес денег населения в пассивах банков за июнь снова сократился, причем очень сильно.





Это – очередная и наглядная реакция белорусов на ухудшение внешнеполитической обстановки. И это при том, что санкции Евросоюза были приняты в конце июня, и даже еще не начали действовать. Поэтому вряд ли можно остановить этот процесс вывода денег людьми из банков без кардинального улучшения внешней ситуации.





А, пожалуй, единственное улучшение внешней ситуации можно ожидать только с востока, в виде значительной финансовой поддержки Беларуси со стороны России.





Поступление нескольких миллиардов долларов кредита в Беларусь могут действительно изменить сегодняшние негативные ожидания белорусов относительно дальнейшего состояния финансово-банковской системы: как только эти деньги придут – появится уверенность в том, что в течение нескольких месяцев никакой финансовой катастрофы в стране точно не случится.





Но пока никакой конкретики в этом вопросе нет. Поэтому банки в ближайшее время продолжат терять деньги людей, а доля средств физических лиц в пассивах – сокращаться