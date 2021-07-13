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Чем живет современный Могилев?
13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Как было принято решение перенести столицу из Минска в Могилев и почему этого так и не случилось? Как теперь называется дом правительства в Могилеве? Почему город-крепость Быхов за свою историю успел побывать и польским, и российским, и советским, а теперь является оборонительным объектом всей Восточной Беларуси?
Могилевская область полна рек и озер. Как устроено рыбное производство в Могилевской области и куда отправляется на экспорт белорусская рыбка? Куда приезжают за чудесами и что нужно сделать, чтобы твое желание исполнилось, смотрите в этом выпуске программы «Евразия. Регионы».
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Белорусская форель в Карелии и бумажный клад быховских евреев. Чем еще интересны города Могилевской области, смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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