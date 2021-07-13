Источник материала: Myfin



Лето в самом разгаре! И конкурс «Minsk World» тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!

Условия конкурса простые:



Подготовьте серию из 5 фото или снимите видеоролик на менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World

Количество фотосерий и видеороликов от одного участника не ограничено. Чем больше творческих работ, тем больше шансов на победу!

Чтобы отправить фото или видео организаторам, нужно заполнить ФОРМУ на сайте

на сайте Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram , Facebook.com , ВКонтакте и Одноклассники . Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.

Работа победительницы 2020 года конкурса «Моя Дана» Ольги Баланчук

Свои работы может присылать до 1 сентября любой желающий (старше 10 лет). Победители будут названы в двух номинациях – «Фото» и «Видео», они и получат денежные призы. Главное, чтобы работы соответствовали теме конкурса и были оригинальными. Подробнее о правилах можно прочитать на сайте организаторов.





Дом «Волна» в квартале «Эмиратс»





Дом «Волна» с высоты птичьего полета





Тут невероятно красиво!





Детская площадка в квартале «Центральная Европа»

Многофункциональный комплекс MinskWorld – идеальное место для вашего вдохновения. Проект является одним из самых масштабных в Европе, здесь уже живут и ещё поселятся десятки семей.





Так выглядит квартал «Африка» с высоты птичьего полёта





Детские и спортивные площадки есть в каждом квартале





Уже сейчас в комплексе высокий уровень благоустройства

Minsk World – перспективный район, который занимает площадь около 3 млн. кв. м.



В комплексе стартовали продажи в готовом доме «Варшава»

Здесь уже построены и ещё появятся новые дома в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зелёные зоны отдыха и шикарный парк.



В комплексе будет свой островок природы

Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.





Деловой квартал МФЦ





Таким будет ТРЦ Mara Mall

Идея создания комфортного и современного «города в городе» вдохновляет наших дизайнеров на оформление лобби и фасадов домов, организацию жилого пространства в кварталах. Мы заботимся о том, чтобы наши новостройки были не только красивыми, но и функциональными, поэтому в каждом доме – безбарьерные входы, зоны отдыха и туалетные комнаты с пеленальными столиками, свободные планировки и панорамные окна.





Лобби дома «Сан-Франциско»





Лобби дома «Варшава»





Лобби дома «Александрия»

Мы уверены, что этот проект может вдохновить и вас на творчество. Именно поэтому и проводим конкурс «Minsk World». Спешите принять участие!







*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361