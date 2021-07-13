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Лето в самом разгаре! И конкурс Minsk World тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!
Источник материала: Myfin
Условия конкурса простые:
Свои работы может присылать до 1 сентября любой желающий (старше 10 лет). Победители будут названы в двух номинациях – «Фото» и «Видео», они и получат денежные призы. Главное, чтобы работы соответствовали теме конкурса и были оригинальными. Подробнее о правилах можно прочитать на сайте организаторов.
Многофункциональный комплекс MinskWorld – идеальное место для вашего вдохновения. Проект является одним из самых масштабных в Европе, здесь уже живут и ещё поселятся десятки семей.
Minsk World – перспективный район, который занимает площадь около 3 млн. кв. м.
Здесь уже построены и ещё появятся новые дома в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зелёные зоны отдыха и шикарный парк.
Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.
Идея создания комфортного и современного «города в городе» вдохновляет наших дизайнеров на оформление лобби и фасадов домов, организацию жилого пространства в кварталах. Мы заботимся о том, чтобы наши новостройки были не только красивыми, но и функциональными, поэтому в каждом доме – безбарьерные входы, зоны отдыха и туалетные комнаты с пеленальными столиками, свободные планировки и панорамные окна.
Мы уверены, что этот проект может вдохновить и вас на творчество. Именно поэтому и проводим конкурс «Minsk World». Спешите принять участие!
*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361
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Лето в самом разгаре! И конкурс Minsk World тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!
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