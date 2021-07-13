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Лето в самом разгаре! И конкурс Minsk World тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!

13.07.2021 11:01 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Лето в самом разгаре! И конкурс Minsk World тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!
Лето в самом разгаре! И конкурс «Minsk World» тоже! Присылайте фото и видео и получайте денежные призы!

Условия конкурса простые:

  • Подготовьте серию из 5 фото или снимите видеоролик на менее 30 секунд про многофункциональный комплекс Minsk World
  • Количество фотосерий и видеороликов от одного участника не ограничено. Чем больше творческих работ, тем больше шансов на победу!
  • Чтобы отправить фото или видео организаторам, нужно заполнить ФОРМУ на сайте
  • Организаторы будут публиковать работы участников в своих группах в социальных сетях Instagram, Facebook.com, ВКонтакте и Одноклассники. Количество лайков станет дополнительным критерием для жюри при выборе победителя.
Работа победительницы 2020 года конкурса «Моя Дана» Ольги Баланчук

Свои работы может присылать до 1 сентября любой желающий (старше 10 лет). Победители будут названы в двух номинациях – «Фото» и «Видео», они и получат денежные призы. Главное, чтобы работы соответствовали теме конкурса и были оригинальными. Подробнее о правилах можно прочитать на сайте организаторов.



Дом «Волна» в квартале «Эмиратс»


Дом «Волна» с высоты птичьего полета


Тут невероятно красиво!


Детская площадка в квартале «Центральная Европа»

Многофункциональный комплекс MinskWorld – идеальное место для вашего вдохновения. Проект является одним из самых масштабных в Европе, здесь уже живут и ещё поселятся десятки семей.



Так выглядит квартал «Африка» с высоты птичьего полёта


Детские и спортивные площадки есть в каждом квартале


Уже сейчас в комплексе высокий уровень благоустройства

Minsk World – перспективный район, который занимает площадь около 3 млн. кв. м.

В комплексе стартовали продажи в готовом доме «Варшава»

Здесь уже построены и ещё появятся новые дома в ярких кварталах, школы и детские сады, поликлиники и медицинские центры, игровые и спортивные площадки, кафе и рестораны, фитнес-клубы и спортивные залы, зелёные зоны отдыха и шикарный парк.


В комплексе будет свой островок природы

Центром притяжения комплекса станет Деловой квартал МФЦ и торгово-развлекательный центр Mara Mall.



Деловой квартал МФЦ


Таким будет ТРЦ Mara Mall

Идея создания комфортного и современного «города в городе» вдохновляет наших дизайнеров на оформление лобби и фасадов домов, организацию жилого пространства в кварталах. Мы заботимся о том, чтобы наши новостройки были не только красивыми, но и функциональными, поэтому в каждом доме – безбарьерные входы, зоны отдыха и туалетные комнаты с пеленальными столиками, свободные планировки и панорамные окна.



Лобби дома «Сан-Франциско»


Лобби дома «Варшава»


Лобби дома «Александрия»

Мы уверены, что этот проект может вдохновить и вас на творчество. Именно поэтому и проводим конкурс «Minsk World». Спешите принять участие!


*Партнерский материал. ИООО «Дана Астра», УНП 191295361

 
 
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А вы уже приняли участие в конкурсе Minsk World ? Если нет, то чего же вы ждёте? На кону денежные призы 1000 и 2000 рублей! Чтобы их получить нужен только мобильный телефон и...
 
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