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Доллар и евро подешевели до минимума за неделю утром 13 июля

13.07.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар и евро подешевели до минимума за неделю утром 13 июля
Иллюстративное фото
Торги во вторник на Белорусской валютно-фондовой бирже начались значительным укреплением российского рубля, курс которого поднялся до уровня начала месяца.

Валютная корзина благодаря российскому рублю подорожала на 0,16%, доллар и евро этому препятствовали, но ничего поделать не смогли.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:19:

Курс доллара опустился на 0,0034 BYN до 2,5670 BYN/USD.

Доллар дешевеет третий день, но скорость его ослабления снизилась. Так, если в пятницу американец потерял 0,0178 BYN, то в понедельник всего 0,0039 BYN, а сегодня лишь 0,0034 BYN.

Курс евро упал на 0,0072 BYN до 3,0449 BYN/EUR.

Курс российского рубля подскочил на 0,0163 BYN до 3,4619 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 12 дней. Больше было только на первых июльских торгах.

Московская биржа


Сегодня российский рубль опять начал укрепляться к доллару и евро на торгах МосБиржи. Так, курс доллара за сутки снизился на 32 копейки до 74,18 российских рублей.

Евро с вчерашнего утра потерял 55 копеек, опустившись до уровня 87,95 российских рублей.
 
 
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