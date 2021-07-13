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Белорусская валютно-фондовая биржа

Московская биржа

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Доллар и евро подешевели до минимума за неделю утром 13 июля Курс евро упал на 0,0072 BYN до 3,0449 BYN/EUR.

Валютная корзина благодаря российскому рублю подорожала на 0,16%, доллар и евро этому препятствовали, но ничего поделать не смогли.По даннымна 10:19:Курс доллара опустился на 0,0034 BYN до 2,5670 BYN/USD.Доллар дешевеет третий день, но скорость его ослабления снизилась. Так, если в пятницу американец потерял 0,0178 BYN, то в понедельник всего 0,0039 BYN, а сегодня лишь 0,0034 BYN.Курс евро упал на 0,0072 BYN до 3,0449 BYN/EUR.Курс российского рубля подскочил на 0,0163 BYN до 3,4619 BYN/100 RUB и оказался на максимуме за 12 дней. Больше было только на первых июльских торгах.Сегодня российский рубль опять начал укрепляться к доллару и евро на торгах МосБиржи. Так, курс доллара за сутки снизился на 32 копейки до 74,18 российских рублей.Евро с вчерашнего утра потерял 55 копеек, опустившись до уровня 87,95 российских рублей.