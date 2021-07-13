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В Литве установили причастных к организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси

13.07.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Литве установили причастных к организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси
Фото: пресс-служба СОГГ Литвы
Литва установила причастных к организации потока нелегальных мигрантов через Беларусь. Об этом, как сообщает LRT, заявил министр обороны Арвидас Анушаускас.

— Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также участвующие в этом компании, учреждения и организации, — заявил Арвидас Анушаускас.

По его словам «эти люди пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения этой кампании (по организации нелегальной миграции. — Прим. Zerkalo)».

Анушаускас также рассказал, что задержанные подтверждают, что их инструктируют, как правильно переходить границу.

— Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной форме дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как проводят опросы, какие ответы давать.

Министр добавил, что включение причастных к организации потока нелегальных мигрантов лиц и организаций в санкционный список ЕС — «вопрос времени».

Между тем пограничная служба Литвы сообщает, что за минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержали 56 человек. Всего же с начала года задержаны 1716 человек, что в 20 раз больше, чем в 2020 году.
 
 
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За минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержали 56 человек.
 
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