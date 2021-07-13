Источник материала: UDF



Фото: пресс-служба СОГГ Литвы

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В Литве установили причастных к организации потока нелегальных мигрантов из Беларуси За минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержали 56 человек.

— Мы определили как организаторов, так и исполнителей, а также участвующие в этом компании, учреждения и организации, — заявилПо его словам «эти люди пользуются благосклонностью государственных чиновников для проведения этой кампании (по организации нелегальной миграции. — Прим. Zerkalo)».Анушаускас также рассказал, что задержанные подтверждают, что их инструктируют, как правильно переходить границу.— Они сами свидетельствуют о том, что люди в камуфляжной форме дают им инструкции, говорят им, как уничтожать документы, как проводят опросы, какие ответы давать.Министр добавил, что включение причастных к организации потока нелегальных мигрантов лиц и организаций в санкционный список ЕС — «вопрос времени».Между тем пограничная служба Литвы сообщает, что за минувшие сутки за незаконное пересечение границы задержали 56 человек. Всего же с начала года задержаны 1716 человек, что в 20 раз больше, чем в 2020 году.