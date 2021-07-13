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В Кремле подтвердили, что сегодня с Путин встретится с Лукашенко

13.07.2021 11:05 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Кремле подтвердили, что сегодня с Путин встретится с Лукашенко
Фото: ТАСС
В Кремле подтвердили, что 13 июля в Петербурге президент России Владимир Путин встретится с Александром Лукашенко.

Предыдущая встреча политиков состоялась в Сочи в конце мая. По итогам переговоров удалось договориться о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России.

Кроме того, Минск получил второй транш кредита на 1 миллиард долларов, — напоминает «Коммерсантъ».
 
Теги: Минск
 
 
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Предыдущая встреча политиков состоялась в Сочи в конце мая.
 
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