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В Кремле подтвердили, что сегодня с Путин встретится с Лукашенко
Источник материала: UDF
Фото: ТАСС
Предыдущая встреча политиков состоялась в Сочи в конце мая. По итогам переговоров удалось договориться о минимизации потерь белорусских НПЗ от налогового маневра в России.
Кроме того, Минск получил второй транш кредита на 1 миллиард долларов, — напоминает «Коммерсантъ».
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Предыдущая встреча политиков состоялась в Сочи в конце мая.
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