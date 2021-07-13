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Коллаж: РБК-Украина

Что нельзя делать 13 июля

Что можно делать в День двенадцати апостолов

Приметы на 13 июля

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Собор двенадцати апостолов: что нельзя делать в этот день, приметы В народе же 13 июля пышно праздновалась Макушка лета.

В нашем материале ниже читайте, что можно, а что нельзя делать в этот день и его основные приметы.Этот день посвящен людям, которые первыми поверили в Христа и пошли за ним. Их звали Петр и его брат Андрей, Иаков Зеведеев и его брат Иоанн, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Фаддей (Иуда Иаковль), Симон Зилот и Матфий. Последний стал 12-м апостолом, заняв по жребию место Иуды Искариота.В народе же 13 июля пышно праздновалась Макушка лета. Наши предки верили, что именно в этот придет настоящая жара.Не следует употреблять алкоголь. Вообще лучше отказаться от любых напитков, кроме простой воды.Лучше избегать шумных компаний. Правильнее всего будет остаться дома и посвятить время духовному очищению.Важно избегать сквернословия. Брань может навлечь несчастья.Не следует увлекаться азартными играми. Велик риск потерять все деньги.В праздник не принято вспоминать ни о слабости, которую проявил Петр, ни о предательстве Иуды.В этот день – прощаются недостатки, человеческие слабости и грехи. Апостолы искренне раскаялись. И люди в этот день раскаиваются за свои слабости и ошибки и просят прощения друг у друга.Услышать кукушку – к долгому и жаркому лету.Много росы утром – к солнечной погодеюВстретить знакомого в начале дня – к несчастью.Облака желтого цвета по небу плывут – к грозе.