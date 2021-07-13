ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

13.07.2021 11:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В вечернем эфире ОНТ смотрите 13 июля двухсерийный фильм – расследование жутких событий с привкусом терроризма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Было предложено осуществить террористический акт фактически в отношении одного из представителей масс-медиа Беларуси. В частности, рассматривался целый ряд вариантов, начиная от Маркова, заканчивая Туром либо Азаренком. Григорий был посвящен в минимум деталей. Все, что он знал – это то, что два-три отморозка к нему подойдут и, возможно, попытаются, так скажем, спровоцировать его на какие-то действия. То есть он не знал конкретно, что на него планируется нападение. Он не знал, какие действия с ним в последующем будут производить.

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Возле машины было двое. Когда они меня увидели, они на меня пошли. У меня щелкнуло, я понял, что это они.

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Нужно реальное физическое устранение, то есть пропагандистам отрезать языки, а ментов просто валить. Один, два, три трупа – и все. Все пойдет по накатанной.

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Граната дымовая, шесть зарядов направленного действия, часовые механизмы. И во второй капсуле детонатор.

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Все чаты, которые так или иначе связаны с радикальными идеями, мнениями и предложениями, находятся под плотнейшим контролем Комитета государственной безопасности.

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области, нападение на объект связи российской воинской части под Вилейкой, покушение на тележурналиста Григория Азаренка. 

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ

Подробности следствия сразу по нескольким эпизодам в 20:00 и 21:00 в фильме «20 Террор 21» вечером 13 июля на ОНТ. 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В вечернем эфире ОНТ смотрите 13 июля двухсерийный фильм – расследование жутких событий с привкусом терроризма, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко прибыл в Петербург на встречу с Путиным
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by