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Александр Лукашенко совершает рабочий визит в Санкт-Петербург
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Борт номер один утром 13 июля вылетел с аэродрома Болбасово и уже успешно приземлился в Санкт-Петербурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Визит продолжает сложившуюся практику регулярных личных встреч лидеров для обсуждения актуальных вопросов. К слову, о сегодняшних переговорах Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились еще 1 июля во время телефонного разговора.
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершает рабочий визит в Российскую Федерацию. Борт номер один утром 13 июля вылетел с аэродрома Болбасово и уже успешно...
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