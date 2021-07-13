|
Доллар и евро падают утром 13 июля
Источник материала: Навiны
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 13 июля.
Доллар теряет 0,0034 пункта — 2,567 белорусского рубля, а евро 0,0072 пункта — 3,0449 белорусского рубля.
А вот российский рубль свои позиции укрепляет на 0,0163 пункта — 3,4619 белорусского рубля за 100 белорусских.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 13 июля.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)