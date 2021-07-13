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Доллар и евро падают утром 13 июля

13.07.2021 11:23 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 13 июля.

Доллар и евро падают утром 13 июля

Доллар теряет 0,0034 пункта — 2,567 белорусского рубля, а евро 0,0072 пункта — 3,0449 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции укрепляет на 0,0163 пункта — 3,4619 белорусского рубля за 100 белорусских.

 

 

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Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 13 июля.
 
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