Доллар и евро падают утром 13 июля

Американская и европейская валюты сдают свои позиции на открытии торгов на БВФБ 13 июля.





Доллар теряет 0,0034 пункта — 2,567 белорусского рубля, а евро 0,0072 пункта — 3,0449 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции укрепляет на 0,0163 пункта — 3,4619 белорусского рубля за 100 белорусских.