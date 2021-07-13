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Сельхозорганизация в Жлобинском районе почти три года скрывала падеж КРС

13.07.2021 11:29 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В сельхозорганизации Жлобинского района почти 3 года скрывали падеж КРС: работникам на бумаге продавали мясо животных, а расходы компенсировали выплатами за несуществующую работу, сообщили БЕЛТА в Комитете госконтроля.

Всего, как выяснили госконтролеры, был скрыт падеж 283 голов крупного рогатого скота на сумму более Br140 тыс.

"Мясо погибших животных фиктивно реализовывалось работникам. При этом расходы по оплате несуществующего мяса компенсировались им выплатами по нарядам на сдельную работу, которая фактически не выполнялась", - уточнили в КГК.

В отношении руководителя хозяйства и 5 должностных лиц возбуждены уголовные дела.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Мясо погибших животных фиктивно реализовывалось работникам. При этом расходы по оплате несуществующего мяса компенсировались им выплатами по нарядам на...
 
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