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Франция оштрафовала Google на 500 млн евро в споре об авторском праве

13.07.2021 11:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Французский антимонопольный орган во вторник наложил на Google Alphabet штраф в размере 500 млн евро за невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с издателями новостей.

Американский технический гигант должен в течение ближайших двух месяцев представить предложения о том, как он может компенсировать информационным агентствам и другим издателям использование их новостей.

Если этого не сделать, ему будут угрожать дополнительные штрафы до 900тыс. евро в день.

Издатели новостей APIG, SEPM и AFP обвиняют технического гиганта в том, что он не начал с ними переговоров, чтобы найти общий язык по вознаграждению за содержание новостей в сети, согласно недавней директивы ЕС.

Дело само по себе было сосредоточено на том, не нарушила ли Google временные распоряжения, выданные антимонопольным органом, который требовал проведения таких переговоров в течение трех месяцев с любыми издателями новостей, которые просят о них.

 
Теги: Новости
 
 
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Французский антимонопольный орган во вторник наложил на Google Alphabet штраф в размере 500 млн евро за невыполнение в полном объеме временных распоряжений в споре с...
 
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