«Оранжевое» лето: в среду обещают ливень, но жара сохранится

Аномальная жара в Беларуси сохранится до конца недели, но и во второй половине июля температура в стране будет выше климатической нормы на 6 градусов.

Об это сообщает Белгидрометцентр 13 июля.

Днем с 13 по 16 июля синоптики прогнозируют во многих районах страны +30..+34°С, местами +35..+36°С.

В среду, 14 июля, на большей территории Беларуси ожидаются грозы, в отдельных районах сильные ливни, шквалистое усиление ветра порывами 15-20 м/с, град.

15-16 июля дневная температура в некоторых районах достигнет +36 градусов, а ночью - около 20. Похолодания пока не обещают.

Тем временем, в Минздраве предупреждают об опасности жары для здоровья, рекомендуют не быть долго на солнце и пить много воды.

«В медучреждения Беларуси (начиная с 21 июня) с жалобами на тепловые удары обратились 208 человек, 54 из них госпитализированы. От последствий жаркой погоды пострадали 68 детей и 140 взрослых. Госпитализированы – 30 взрослых и 24 ребенка», - сообщает ведомство.