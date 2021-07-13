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За хищение почти миллиона рублей в Бресте осудили главного бухгалтера птицефабрики

13.07.2021 11:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Суд Ленинского района города Бреста огласил приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.




По информации Брестского областного суда, обвинение было предъявлено 49-летней женщине, работавшей главным бухгалтером филиала ОАО «1-я Минская птицефабрика».

Из материалов дела следует, что с января 2014 года по сентябрь 2020-го, пользуясь служебным положением, она перечисляла с расчетного счета филиала себе зарплату, материальную помощь, отпускные, а также возмещения расходов, якобы понесенных на хозяйственные нужды филиала, которых на самом деле не было. В результате женщина завладела деньгами на общую сумму 862 965 рублей 67 копеек, которыми распорядилась по своему усмотрению.

Кроме того, главбух с мая 2016 года по август 2018-го вводила в заблуждение директора филиала. Она подготовила чеки на получение наличных денег с банковских счетов и заявления, в которые внесла ложные сведения о завышении зарплаты сотрудникам. На основании этого в банке она сняла 51 298 рублей 28 копеек, принадлежавших птицефабрике. Эти наличные деньги женщина также израсходовала на собственные нужды.

Таким образом, обвиняемая похитила более 914 тысяч рублей, а до суда добровольно возместила ущерб на сумму 800 рублей.

Суд признал экс-главного бухгалтера виновной по части 4 статьи 210 Уголовного кодекса РБ (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере) и приговорил к семи годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях общего режима.

Также женщину на пять лет лишили права заниматься деятельностью, связанной с выполнением административно-хозяйственных обязанностей. С обвиняемой в пользу ОАО «1-я Минская птицефабрика» взыскано 913 463 рублей 95 копеек имущественного ущерба.

Приговор не вступил в законную силу. Он может быть обжалован и опротестован.
 
Теги: Брест
 
 
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Суд Ленинского района города Бреста огласил приговор по уголовному делу о хищении путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере.
 
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