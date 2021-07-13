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Лукашенко во вторник совершит рабочий визит в Россию

13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси сегодня совершит рабочий визит в Россию. Борт номер один уже вылетел с аэродрома Болбасово в Витебской области, передает «МИР 24».

Как сообщает пресс-служба белорусского президента, в Санкт-Петербурге пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств обсудят развитие сотрудничества в различных сферах, а также международные вопросы.



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В Санкт-Петербурге пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах.
 
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