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Лукашенко во вторник совершит рабочий визит в Россию
13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси сегодня совершит рабочий визит в Россию. Борт номер один уже вылетел с аэродрома Болбасово в Витебской области, передает «МИР 24».
Как сообщает пресс-служба белорусского президента, в Санкт-Петербурге пройдет встреча
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В Санкт-Петербурге пройдет встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Стороны обсудят развитие сотрудничества в различных сферах.
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