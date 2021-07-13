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«Один из них – попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод – это покушение на тележурналиста Григория Азаренко», – рассказали в КГБ.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В КГБ заявили о поимке всех «спящих террористов» в Беларуси В КГБ утверждают, что эти «террористические ячейки» управлялись из-за рубежа гражданином Германии.