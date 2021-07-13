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В КГБ заявили о поимке всех «спящих террористов» в Беларуси
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Комитет государственной безопасности Беларуси задержал всех фигурантов так называемых «террористических ячеек», об обнаружении которых недавно заявлял Александр Лукашенко. Задержанные сейчас якобы дают признательные показания, сообщил белорусский государственный канал ОНТ в понедельник, 12 июля.
В КГБ утверждают, что эти «террористические ячейки» управлялись из-за рубежа гражданином Германии. Сейчас силовики проводят следственные действия по нескольким эпизодам.
«Один из них – попытка поджога лесозаготовительной техники в одном из районов Минской области. Также идут процессуальные действия в отношении объекта связи российской воинской части под Вилейкой. Его пытались взорвать. Еще один эпизод – это покушение на тележурналиста Григория Азаренко», – рассказали в КГБ.
Телеканал пообещал вечером 13 июля показать «полное расследование жутких событий с привкусом терроризма».
Напомним, 2 июля Лукашенко заявил, что в Беларуси якобы выявлены «спящие террористические ячейки», к которым причастны Германия, Украина, США, Польша и Литва.
Также Лукашенко утверждал, что по итогам работы контрразведки у Минска появился ряд вопросов к руководству Германии. По его словам, претензии будут предъявлены канцлеру Ангеле Меркель. Но этого не было сделано до сих пор.
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В КГБ утверждают, что эти «террористические ячейки» управлялись из-за рубежа гражданином Германии.
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