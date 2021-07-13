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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Усов: Путин систематизировал подходы к политике в отношении Украины и Беларуси По его мнению, их «независимость» исключительно в рамках единения с Россией.

Путин написал целую статью, которая касается Украины и Беларуси, - отмечает Павел Усов. - После хрестоматийного изложения истории и анализа текущих событий, в котором Россия представлена как жертва проекта "анти-Россия", делаются следующие выводы.1. Республики – учредители Союза, после того как они сами же аннулировали Договор 1922 года, должны вернуться в те границы, в которых они вступили в состав Союза. Все же остальные территориальные приобретения – это предмет для обсуждения, переговоров, потому что аннулировано основание.2. Существует единая большая нация, триединый русский народ.3. Независимая Украина, как и Беларусь, отделенная от России это "антимосковская Русь"4. Подлинная суверенность Украины возможна именно в партнёрстве с Россией. Ведь мы – один народ. (В. Путин).Путин систематизировал основные подходы к политике в отношении Украины и Беларуси. "Независимость" исключительно в рамках единения с Россией. Любые другие формы независимости будут рассматриваться как подрыв основы Российской цивилизации и будут подрываться путем территориальной деконструкции того или иного государства.