Сложные отношения властей и «Нашай Нівы»: самые скандальные эпизоды

Редакция работала в рамках закона, но даже это не остановило власти от разгрома редакции.
Задержанные 8 июля сотрудники издания «Наша Ніва» спустя трое суток не вышли на свободу. Это значит, им продлен срок содержания под стражей.
Главного редактора «Нашай Нівы» Егора Мартиновича задержали как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). В таком же статусе в СИЗО на Окрестина находятся главный редактор журнала «Наша гісторыя» Андрей Дынько, начальник отдела рекламы и маркетинга Андрей Скурко и главный бухгалтер Ольга Ракович.
Сайт nn.by по-прежнему заблокирован решением Мининформа.
За последний год накопилось немало эпизодов сложных отношений властей и «Нашай Нівы». UDF перечисляет главные из них.
Безнаказанное ранение Лубневской
Фото: svaboda.org
10 августа прошлого года фотокора ранили резиновой пулей, когда она работала на акции протеста. На видео заметно, как в Наталью Лубневскую с близкого расстояния прицельно выстрелил силовик, хотя она была одета в синюю жилетку с надписью «Пресса».
Лубневская провела в больнице 38 дней. Виновного власти так и не наказали.
Первое задержание Мартиновича
В ночь на 11 августа был жестко задержан главред Егор Мартинович, возвращавшийся с работы на акции протеста на автомобиле домой. Его отвезли в изолятор временного содержания в Жодино, где журналист провел следующие сутки.
Мартиновича освободили по личному приказу руководителя МВД Юрия Караева. Но от суда это не спасло: через месяц главреда признали виновным в участии в несанкционированной акции и оштрафовали на 405 рублей.
Блокировка сайта «Наша Ніва»
28 августа сайт издания, как и многих других независимых СМИ, был заблокирован. Власти объяснили это рядом материалов, «негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».
Редакция «Нашай Нівы» впоследствии удалила материалы и в конце ноября блокировка была снята.
Второе задержание Мартиновича
Фото: nn.by
В конце сентября в квартире Егора Мартиновича прошел обыск, после чего он трое суток провел на Окрестина. Главред «Нашай Нiвы» был признан подозреваемым по ст. 188 УК «Клевета». Дело было открыто из-за высказывания диджея Соколовского о том, что его бил замминистра внутренних дел Барсуков.
Сутки фотографу Пилипович-Сущиц
В ноябре фотографа «Нашай Нівы» Александру Пилипович-Сущиц заочно осудили на семь суток ареста. Она была задержана 15 ноября возле метро «Пушкинская» во время выполнения служебных обязанностей, но ее обвинили в участии несанкционированной акции.
Суд с омоновцем
Фото: nn.by
В конце декабря суд удовлетворил иск сотрудника ОМОН Мингорисполкома Андрея Бекиша о защите чести, достоинства и деловой репутации и оштрафовал издание на 1500 рублей.
Дело было в том, что журналист «Нашай Нівы» Наталья Тур поговорила с одноклассниками Бекиша, которые характеризовали его отрицательно.
Отказ «Белсоюзпечати» продавать «Нашу Гісторыю»
В марте 2021 года «Белсоюзпечать» отказалась продавать продавать исторический журнал «Наша гісторыя», а также детские издания «Дуду» и «Асцярожна, дзеці». Их выпуском занимались работавшие в «Нашай Ніве» Андрей Дынько и Андрей Скурко.
Исторический журнал стали продавать по определенным дням в редакции газеты «Народная Воля».
Третье задержание Мартиновича
Главред и фотокорреспондент Надежда Бужан были задержаны 27 марта недалеко от площади Бангалор, где планировалась акция протеста. В отношении Мартиновича составили два административных протокола: за участие в несанкционированном мероприятии и за неподчинение милиции.
В опровержение утверждений силовиков редакция выложила видео с регистратора автомобиля главреда, которое полностью опровергало обвинения. Журналисты всего лишь подобрали мобильный телефон.
Дела закончились ничем.
Штраф за напечатанные на принтере 20 экземпляров газеты
В апреле «Нашу Ніву» оштрафовали на 8700 рублей за напечатанные на принтере 20 экземпляров газеты – якобы за «незаконную предпринимательскую деятельность».
Как отметили в редакции, для наказания за незаконную предпринимательскую деятельность стоимость предмета правонарушения должна превышать 40 базовых величин (1160 рублей), при этом расчетная стоимость подготовки 20 экземпляров газеты составила 28 рублей 68 копеек.
Редакторы «Нашай Нівы» готовились к худшему
Это выяснилось после их недавнего ареста.
Супруга Андрея Дынько рассказал о его решении остаться в Беларуси:
«Мы з ім размаўлялі на гэту тэму пасля разрома TUT.BY. Тады ён сказаў: Пачобуту прапанавалі з'ехаць, але ён застаўся. І яшчэ пахаванне Ашурка яго спыніла, так мала там было людзей, бо шмат хто ўжо з'ехаў. «Калі і я з'еду, то хто застанецца».
Супруга Егора Мартиновича рассказала:
«Калі пачаўся каранавірус, падарожжы за мяжу сталі немагчымыя, і мы вырашылі яшчэ больш ездзіць па Беларусі. Калі дадалася палітыка, і Ягору забаранілі выезд з краіны, нашае даследаванне працягнулася. Ягору засталося ўсяго пяць раёнаў са 118. Ён яшчэ казаў, будзе крыўдна, калі не паспею ўсё наведаць».