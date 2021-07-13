Источник материала: UDF



Фото: belsat.eu

Безнаказанное ранение Лубневской

Фото: svaboda.org

Первое задержание Мартиновича

Блокировка сайта «Наша Ніва»



Второе задержание Мартиновича

Фото: nn.by

Сутки фотографу Пилипович-Сущиц

Суд с омоновцем

Фото: nn.by

Отказ «Белсоюзпечати» продавать «Нашу Гісторыю»

Третье задержание Мартиновича

Штраф за напечатанные на принтере 20 экземпляров газеты

Редакторы «Нашай Нівы» готовились к худшему

«Мы з ім размаўлялі на гэту тэму пасля разрома TUT.BY. Тады ён сказаў: Пачобуту прапанавалі з'ехаць, але ён застаўся. І яшчэ пахаванне Ашурка яго спыніла, так мала там было людзей, бо шмат хто ўжо з'ехаў. «Калі і я з'еду, то хто застанецца».

«Калі пачаўся каранавірус, падарожжы за мяжу сталі немагчымыя, і мы вырашылі яшчэ больш ездзіць па Беларусі. Калі дадалася палітыка, і Ягору забаранілі выезд з краіны, нашае даследаванне працягнулася. Ягору засталося ўсяго пяць раёнаў са 118. Ён яшчэ казаў, будзе крыўдна, калі не паспею ўсё наведаць».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сложные отношения властей и «Нашай Нівы»: самые скандальные эпизоды За последний год накопилось немало эпизодов странных отношений властей и «Нашай Нівы».

Задержанные 8 июля сотрудники издания «Наша Ніва» спустя трое суток не вышли на свободу. Это значит, им продлен срок содержания под стражей.Главного редактора «Нашай Нівы»задержали как подозреваемого по ч. 1 ст. 342 УК (Организация или подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо участие в них). В таком же статусе в СИЗО на Окрестина находятся главный редактор журнала «Наша гісторыя», начальник отдела рекламы и маркетингаи главный бухгалтерСайт nn.by по-прежнему заблокирован решением Мининформа.За последний год накопилось немало эпизодов сложных отношений властей и «Нашай Нівы».перечисляет главные из них.10 августа прошлого года фотокора ранили резиновой пулей, когда она работала на акции протеста. На видео заметно, как в Наталью Лубневскую с близкого расстояния прицельно выстрелил силовик, хотя она была одета в синюю жилетку с надписью «Пресса».Лубневская провела в больнице 38 дней. Виновного власти так и не наказали.В ночь на 11 августа был жестко задержан главред Егор Мартинович, возвращавшийся с работы на акции протеста на автомобиле домой. Его отвезли в изолятор временного содержания в Жодино, где журналист провел следующие сутки.Мартиновича освободили по личному приказу руководителя МВД. Но от суда это не спасло: через месяц главреда признали виновным в участии в несанкционированной акции и оштрафовали на 405 рублей.28 августа сайт издания, как и многих других независимых СМИ, был заблокирован. Власти объяснили это рядом материалов, «негативно характеризующих ситуацию в Беларуси после окончания электоральной кампании и дискредитирующих деятельность государственных органов, в том числе правоохранительных органов».Редакция «Нашай Нівы» впоследствии удалила материалы и в конце ноября блокировка была снята.В конце сентября в квартире Егора Мартиновича прошел обыск, после чего он трое суток провел на Окрестина. Главред «Нашай Нiвы» был признан подозреваемым по ст. 188 УК «Клевета».Дело было открыто из-за высказывания диджея Соколовского о том, что его бил замминистра внутренних дел Барсуков.В ноябре фотографа «Нашай Нівы»заочно осудили на семь суток ареста. Она была задержана 15 ноября возле метро «Пушкинская» во время выполнения служебных обязанностей, но ее обвинили в участии несанкционированной акции.В конце декабря суд удовлетворил иск сотрудника ОМОН Мингорисполкомао защите чести, достоинства и деловой репутации и оштрафовал издание на 1500 рублей.Дело было в том, что журналист «Нашай Нівы» Наталья Тур поговорила с одноклассниками Бекиша, которые характеризовали его отрицательно.В марте 2021 года «Белсоюзпечать» отказалась продавать продавать исторический журнал «Наша гісторыя», а также детские издания «Дуду» и «Асцярожна, дзеці». Их выпуском занимались работавшие в «Нашай Ніве» Андрей Дынько и Андрей Скурко.Исторический журнал стали продавать по определенным дням в редакции газеты «Народная Воля».Главред и фотокорреспондентбыли задержаны 27 марта недалеко от площади Бангалор, где планировалась акция протеста. В отношении Мартиновича составили два административных протокола: за участие в несанкционированном мероприятии и за неподчинение милиции.В опровержение утверждений силовиков редакция выложила видео с регистратора автомобиля главреда, которое полностью опровергало обвинения. Журналисты всего лишь подобрали мобильный телефон.Дела закончились ничем.В апреле «Нашу Ніву» оштрафовали на 8700 рублей за напечатанные на принтере 20 экземпляров газеты – якобы за «незаконную предпринимательскую деятельность».Как отметили в редакции, для наказания за незаконную предпринимательскую деятельность стоимость предмета правонарушения должна превышать 40 базовых величин (1160 рублей), при этом расчетная стоимость подготовки 20 экземпляров газеты составила 28 рублей 68 копеек.Это выяснилось после их недавнего ареста.Супруга Андрея Дынько рассказал о его решении остаться в Беларуси:Супруга Егора Мартиновича рассказала: