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У граждан появилась возможность дистанционно открыть личный кабинет на сайте МНС

13.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

МНС предоставило физическим лицам возможность зарегистрироваться в личном кабинете плательщика удаленным способом. Для этого использована процедура идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).

У граждан появилась возможность дистанционно открыть личный кабинет на сайте МНС

Личный кабинет плательщика на портале МНС необходим гражданам для уплаты налогов дистанционным способом и в электронном виде. Ранее для того чтобы открыть кабинет, физические лица должны были обращаться в налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство.

Пройти регистрацию посредством МСИ могут граждане, которые состоят на учете в налоговых органах и не имеют учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС.

Чтобы пройти регистрацию, гражданин должен иметь учетную запись в личном кабинете МСИ. Если такая запись отсутствует, пользователь может самостоятельно зарегистрировать ее через ЕРИП.

Процедура регистрации физического лица в личном кабинете плательщика на портале МНС посредством МСИ пошагово изложена в специальном руководстве.

 

 

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МНС предоставило физическим лицам возможность зарегистрироваться в личном кабинете плательщика удаленным способом.
 
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