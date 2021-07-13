У граждан появилась возможность дистанционно открыть личный кабинет на сайте МНС

МНС предоставило физическим лицам возможность зарегистрироваться в личном кабинете плательщика удаленным способом. Для этого использована процедура идентификации посредством межбанковской системы идентификации (МСИ).





Личный кабинет плательщика на портале МНС необходим гражданам для уплаты налогов дистанционным способом и в электронном виде. Ранее для того чтобы открыть кабинет, физические лица должны были обращаться в налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство.

Пройти регистрацию посредством МСИ могут граждане, которые состоят на учете в налоговых органах и не имеют учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС.

Чтобы пройти регистрацию, гражданин должен иметь учетную запись в личном кабинете МСИ. Если такая запись отсутствует, пользователь может самостоятельно зарегистрировать ее через ЕРИП .

Процедура регистрации физического лица в личном кабинете плательщика на портале МНС посредством МСИ пошагово изложена в специальном руководстве .