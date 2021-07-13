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У граждан появилась возможность дистанционно открыть личный кабинет на сайте МНС
Источник материала: Навiны
МНС предоставило физическим лицам возможность зарегистрироваться в личном
Личный кабинет плательщика на портале МНС необходим гражданам для уплаты налогов дистанционным способом и в электронном виде. Ранее для того чтобы открыть кабинет, физические лица должны были обращаться в налоговую инспекцию с паспортом или видом на жительство.
Пройти регистрацию посредством МСИ могут граждане, которые состоят на учете в налоговых органах и не имеют учетной записи в личном кабинете плательщика на портале МНС.
Чтобы пройти регистрацию, гражданин должен иметь учетную запись в личном кабинете МСИ. Если такая запись отсутствует, пользователь может самостоятельно зарегистрировать ее через
Процедура регистрации физического лица в личном кабинете плательщика на портале МНС посредством МСИ пошагово изложена в специальном
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