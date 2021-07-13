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У частной гостиницы в Геленджике произошел взрыв
Источник материала: Навiны
В Геленджике произошла трагедия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
«Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий», — написал он в своем телеграмм-канале.
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В Геленджике произошла трагедия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
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