У частной гостиницы в Геленджике произошел взрыв

В Геленджике произошла трагедия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.





«Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий», — написал он в своем телеграмм-канале.