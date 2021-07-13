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У частной гостиницы в Геленджике произошел взрыв

13.07.2021 11:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Геленджике произошла трагедия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

У частной гостиницы в Геленджике произошел взрыв

«Рядом с частной гостиницей в магазине взорвался бытовой газ. Пострадали люди, по предварительным данным есть погибшие, разрушено перекрытие первого этажа, выбиты окна у соседних зданий», — написал он в своем телеграмм-канале.

 

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В Геленджике произошла трагедия. Об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
 
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