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В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской

13.07.2021 12:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Грузии. В Тбилиси не утихают массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты, оппозиционеры и их сторонники забросали здание правящей партии страны яйцами и облили правоохранителей краской. Начались столкновения. В результате митинга задержаны 12 человек.

В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской

Поводом для очередного витка протестных настроений в грузинской столице стала смерть оператора местного телеканала. На минувшей неделе мужчину избили в ходе акции противников ЛГБТ-сообщества. Митингующие считают, что именно заявление премьер-министра о нецелесообразности проведения «Марша достоинства» 5 июля спровоцировало агрессию в адрес секс-меньшинств.

В Грузии журналисты и оппозиционеры забросали здание правящей партии яйцами и облили полицейских краской

Активисты требуют отставки правительства. Несмотря на то, что предварительной причиной смерти журналиста названа передозировка наркотиками, а не полученные травмы, митингующие винят в произошедшем государство.

 
 
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Новости Грузии. В Тбилиси не утихают массовые акции протеста, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Журналисты, оппозиционеры и их сторонники забросали...
 
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