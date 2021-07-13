Гарет Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии





















«Я не хочу брать на себя какие-либо обязательства дольше, чем мне следовало бы. Я не хочу этим злоупотреблять, поэтому такие вещи следует обсудить», — сообщил Саутгейт.





«Хочу вести команду на чемпионат мира в Катар. Я чувствую, что за четыре года мы добились прогресса. Мы финишировали четвертыми, третьими и вторыми».





Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем намерен предложить Гарету Саутгейту новый контракт до 2024 года.





Англия под руководством Саутгейта проиграла в финале Евро-2020 сборной Италии в серии пенальти.