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Гарет Саутгейт может остаться главным тренером сборной Англии

13.07.2021 12:13 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что намерен руководить командой в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре. Однако, по его словам, он не намерен задерживаться на своем посту дольше, чем нужно.






«Я не хочу брать на себя какие-либо обязательства дольше, чем мне следовало бы. Я не хочу этим злоупотреблять, поэтому такие вещи следует обсудить», — сообщил Саутгейт.

«Хочу вести команду на чемпионат мира в Катар. Я чувствую, что за четыре года мы добились прогресса. Мы финишировали четвертыми, третьими и вторыми».

Генеральный директор Футбольной ассоциации Англии Марк Буллингем намерен предложить Гарету Саутгейту новый контракт до 2024 года.

Англия под руководством Саутгейта проиграла в финале Евро-2020 сборной Италии в серии пенальти.
 
 
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Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт сообщил, что намерен руководить командой в рамках подготовки к чемпионату мира-2022 в Катаре. Однако, по его словам, он...
 
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