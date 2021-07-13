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"Дипломатичный" Топузидис: табачный магнат стал почетным консулом Румынии
Источник материала: Партизан
Табачный и торговый магнат Павел Топузидис, который несколько лет числится почетным консулом Греции, с некоторых пор в аналогичной должности представляет и Румынию.
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«Европейцы»
Больше всего почетных консулов с бизнес-бэкграундом от Европы. Среди них есть как представители стран Евросоюза, так и еще не вошедших или развивающихся своим путем государств.
Грецию и Румынию, обе из которых являются членами Евросоюза, как уже говорилось выше, теперь скопом представляет совладелец компании «Табак-Инвест» Павел Топузидис. Если с греческим интересом все понятно, то, зачем бизнесмену понадобился дополнительный ранг от Румынии, пока не очень ясно.
Из евросоюзовских стран почетное консульство доверили белорусским бизнесменам также Австрия (глава «Приорбанка» Сергей Костюченко), Венгрия (директор «Санта Бремор» Сергей Недбайлов), Латвия (молочник Алексей Савчук) и Португалия (владелец компании Streamline Эдуард Целюк).
До недавних пор почетные консулы – бизнесмены были у Франции со Словакией. Но Леонид Стаецкий скончался в конце прошлого года, а к фармацевту Алексею Сычеву возникли вопросы со стороны белорусских правоохранительных органов.
Он стал фигурантом «дела медиков», но не участвовал в судебных заседаниях по состоянию здоровья и в конце концов незаметно исчез из поля зрения широкой общественности. Известно только, что компанией «ВитВар» теперь владеют его супруга и сын, а сам Сычев, по некоторой информации, живет в Словакии. Там его прошлая почетная должность не к месту.
Не еврсооюзовскую Европу в ранге почетных консулов представляют владелец компаний «Санта Бремор» и «Савушкин продукт» Александр Мошенский (Исландия), совладелец «Конте Спа» Валентин Байко (Украина) и известный теннисный функционер, а с некоторых пор алкотрейдер, рекламист и девелопер Сергей Тетерин (Грузия).
«Американцы»
Страны Латинской Америки часто используют белорусских бизнесменов в качестве представителей своих интересов. Состав почетных консулов от них весьма пестр.
Это и торговец бытовой техникой Андрей Балабин (Чили), и фармацевт Андрей Щебров (Перу), и девелопер Петр Синкевич (Никарагуа), и председатель собрания акционеров «Белзарубежстроя» Виталий Бондарик (Гватемала), и владелец алкомаркетов и винного завода Иван Бураковский (Колумбия). div>
В последней версии Димломатического справочника больше нет Юрия Морозова, который ранее был почетным консулом Мексики.
«Азиаты»
В последние пять лет выросло число почетных консулов –бизнесменов, представляющих страны Азии.
К основателям туристических бизнесов Ивану Чура (Таиланд) и Рафаэлю Мусаеву (Бахрейн) добавились основной акционер холдинга «Амкодор» Александр Шакутин и председатель наблюдательного совета «Банка Решение» Виктор Шевцов. Первый представляет Бангладеш, где создано одно из сборочных производств «Амкодора», второй – Филиппины.
У Казахстана после потери обанкротившегося Чермена Шоканова вновь появился почетный консул-бизнесмен. Это известный в прошлом борец, а сейчас владелец казахстанских компаний «Торговый дом «Керамин Астана» и «Керамир» Сергей Демяшкевич.
«Африканцы»
Страны этого богатейшего континента представляют сегодня три известных в Беларуси бизнесмена.
Один из них - Александр Зингман, активно продвигающий белорусскую продукцию в Африке и особенно преуспевший в сделавшей его почетным консулом Зимбабве.
Другой – это футбольный инвестор и логист Александр Зайцев, ставший почетным консулом соседней с Зимбабве Замбии.
Третий – белорус по паспорту, но постоянно проживающий в Украине Артур Гранц. Ему принадлежат магазины duty-free в Украине, Беларуси, Грузии и Армении, а еще украинский Forbes.
Артур Гранц является почетным консулом Конго в Беларуси.
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Табачный и торговый магнат Павел Топузидис, который несколько лет числится почетным консулом Греции, с некоторых пор в аналогичной должности представляет и...
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