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Погода в СНГ: аномальная жара в Беларуси, ливни с сильным ветром в Казахстане

13.07.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Городское пекло. В Москве сегодня обещают до 34 градусов жары. О том, какая погода будет в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси сегодня ожидается плюс 36. Это выше климатической нормы почти на 10 градусов. В некоторых районах возможны грозы. Объявлен «оранжевый» уровень опасности. За три недели около 200 человек пострадали от жары. Пятидесяти из них понадобилась госпитализация. Получили тепловые удары и дети. Врачи просят родителей ограничить их пребывание на солнце, а при первых признаках вызывать скорую помощь. Если такой возможности нет, можно зайти в прохладное помещение, снять тесную одежду и обувь, обернуться влажной простыней и выпить воды.

Армения

Сегодня в Араратской долине, а также в южных регионах, Вайоцдзоре и Сюнике, пожароопасная обстановка. После небольшого понижения температуры на выходных там вновь жара под плюс 40. Спасатели напоминают: нужно быть осторожными в лесах. Один брошенный окурок может привести к пожару. А вот в северных регионах естественная влажность, поэтому риска самовозгораний меньше, а шансов сохранить урожай больше.

Таджикистан

В столице Таджикистана плюс 39, переменная область, без существенных осадков. В Хатлонской области столбики термометров уже преодолели отметку в 40 градусов. Несмотря на жару, фермеры приступили к сбору молодого картофеля. Урожай в этом сезоне богатый – пять – шесть корнеплодов с куста. Правда, аграрием может помешать непогода. На юге страны синоптики прогнозируют пыльные бури и мглу.

Казахстан

Пыльные бури сегодня и в центральной части Казахстана. Вместе с ними аномальная жара. На юге республики столбики термометров поднимутся до отметки в 36 градусов. И это единственная часть страны, куда еще не добрались дожди. В других регионах ливни с сильным ветром. Местами град.

Азербайджан

Жителям северных и западных районов Азербайджана предстоят несколько неспокойных дней. По прогнозам синоптиков, там ожидаются ливни и грозы. А в Баку и на Абшероне сегодня безветренный жаркий день. Воздух прогреется до +35, а вода на Каспии – 27 градусов.



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О том, какая погода будет в странах Содружества, узнали корреспонденты «МИР 24».
 
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