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Фотофакт. Лицо Семашко у трапа самолета в Санкт-Петербурге. Плюс сюжет интерьера над переговорщиками – о Троянской войне

13.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Во вторник, 13 июля, в Россию на встречу с Владимиром Путиным неожиданно прилетел белорусский правитель.

Александр Лукашенко, спустившись на землю, сказал принимающей стороне: «У вас еще терпимо. У нас невыносимо! У нас уже утром в восемь было 30 в тени!».

При этом обратило на себя внимание выражение лица посла Беларуси в России Владимира Семашко, который, к слову, часто попадает в кадр довольно хмурым.

Фотофакт. Лицо Семашко у трапа самолета в Санкт-Петербурге. Плюс сюжет интерьера над переговорщиками – о Троянской войне

Скриншот видео БЕЛТА

Тем временем в Рунете уже обратили внимание, как новостные агрегаторы среагировали на первые слова Лукашенко в Санкт-Петербурге. А именно, на топ-Яндекса: «Лукашенко заявил, что в Беларуси невыносимо».

Тем временем «Пул первого» опубликовал фото, в каком интерьере Овального зала Константиновского дворца правители Беларуси и России проведут переговоры.

Фотофакт. Лицо Семашко у трапа самолета в Санкт-Петербурге. Плюс сюжет интерьера над переговорщиками – о Троянской войне

На рисунке над креслами – сюжеты, которые соответствуют хронологии мифа о Троянской войне: «Подношение свадебных подарков Фетиде и Пелею», «Суд Париса», «Похищение Елены» и «Приам просит у Ахиллеса тело Гектора».

 
 
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Во вторник, 13 июля, в Россию на встречу с Владимиром Путиным неожиданно прилетел белорусский правитель.
 
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