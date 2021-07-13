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Медики назвали вид рыбы, который полезнее всего употреблять сердечникам
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Медики отмечают, что в составе рыбы есть много белка, витаминов А, Е, Д, фосфора, кальция, магния, а также ненасыщенных омега-3 жирных кислот, которые необходимы организму для правильной работы, сообщает
Эти вещества улучшают работу сердечно-сосудистой системы, предотвращая образование тромбов в сосудах и развитие серьезных заболеваний.
По словам медиков, людям, у которых есть проблемы с сердцем, нужно обратить особое внимание на сельдь, скумбрию и рыбы семейства лососевых (форель, семга, горбуша), потому что в них сосредоточено наибольшее количества омега-3 кислот.
Плюс ко всему, жирные сорта рыбы положительно действуют и на другие системы организма, с их помощью можно укрепить иммунитет, улучшить работу мозга и обменные процессы.
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Она предотвращает образование тромбов в сосудах.
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