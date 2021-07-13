В Ираке горит больница для пациентов с коронавирусом. Погибли более 50 человек

Источник материала: СТВ

Новости Ирака. ЧП в иракской провинции Ди-Кар. В результате сильнейшего пожара в больнице для пациентов с COVID-19 погибли более 50 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще десятки пострадали.





По предварительным данным, пламя вспыхнуло из-за взрыва баллона с кислородом. Огонь охватил все корпуса медучреждения. Сейчас ситуацию удалось взять под контроль, однако в огненной ловушке все еще могут оставаться люди. На месте работают спасатели. Точную причину происшествия предстоит установить специалистам.

Сообщается, что больница построена из легковоспламеняющихся материалов.





В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Это второй подобный инцидент в Ираке за последние месяцы. В апреле в результате пожара в больнице в Багдаде погибли более 80 человек.