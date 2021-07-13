ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растет уже месяц подряд

13.07.2021 12:27 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Эпидситуация с COVID-19 в мире ухудшается. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растет уже месяц подряд

Согласно данным ведомства, минувшая неделя была четвертой подряд, когда наблюдался рост количества зараженных. Показатель смертности также возрос. Самая сложная обстановка в странах с ограниченным доступом к вакцинам. Усугубляет ситуацию дельта-штамм вируса. Мутация распространилась в более чем сотне стран и скоро станет доминирующей в мире.

ВОЗ заявил, что количество заражённых и умерших от коронавируса растет уже месяц подряд

На фоне всплеска заражений в Нидерландах вернулись к жестким ограничениям. Усилили меры с 13 июля и в Санкт-Петербурге. Под запретом массовые мероприятия численностью более 75 человек. Спортивные состязания будут проходить без зрителей. Снижена заполняемость в культурных учреждениях, цирках, а также на судах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эпидситуация с COVID-19 в мире ухудшается. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Перенесенный из Минска чемпионат Европы по велотреку пройдет в Швейцарии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by