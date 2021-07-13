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Столицу патрулировали военные. Протесты на Кубе почти утихли
Источник материала: СТВ
Новости Кубы. Куба возвращается к привычной жизни. От прошедших антиправительственных протестов практически не осталось следа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для сдерживания акций власти приняли усиленные меры. Столицу патрулировали военные и правоохранители.
Напомним, демонстрации на минувших выходных, 10 и 11 июля, стали крупнейшими на Кубе за последние 30 лет. Люди вышли на улицы на фоне ухудшения экономической ситуации в стране. Там наблюдается нехватка продовольствия и лекарств. Среди прочего демонстранты требовали свободных выборов.
Президент Кубы, в свою очередь, убежден: акциями управляют из США. Он обвинил Штаты в финансировании демонстраций. Кроме того, в стране частично отключен мобильный интернет, поскольку, по мнению властей, протесты координируются в соцсетях американцами.
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Новости Кубы. Куба возвращается к привычной жизни. От прошедших антиправительственных протестов практически не осталось следа, сообщили в программе Новости «24...
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