ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

13.07.2021 12:45 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Многие с удовольствием добавляют к своему имиджу несмываемый штрих. Расскажите, у вас были проблемы из-за внешнего вида с работой? Может, вам отказывали в трудоустройстве?

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

Степан Сарвилин, представитель тату-культуры:
Абсолютно нет, такого не было. Я сейчас учусь в университете, четвертый курс – все отлично. Нет даже у преподавателей к этому претензий.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А подрабатываете где-то?

Степан Сарвилин:
Я работаю, бармен.

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

Наталья Надольская:
Бармен с татуировками – по-моему, все логично. Вопрос был, если бы вы работали в офисе.

Елена Кругликова:
А если экзамены, не просят, например, спрятать руки?

Степан Сарвилин:
Нет.

Елена Кругликова:
А у вас?

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

Никита Пирожков, представитель тату-культуры:
Аналогично.

Наталья Надольская:
Вы где работаете?

Никита Пирожков:
Поваром работаю.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Его не видно, можно в любом виде приходить на работу. Алина, скажите, трудовое законодательство – были случаи в стране, когда отказывали из-за татуировок?

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:
Я не слышала подобных историй, но также знаю, что люди, которые работают в органах милиции, МЧС и имеют татуировки, стараются их прикрывать, дабы не демонстрировать открыто на работе. Все-таки дресс-код у них какой-то существует.

Алена Родовская:
Особенно если это чиновники, люди при должности, телеведущие.

Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки? Узнать здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Трымаецца малайцом». Што з валянтэрам Міронавым, якога затрымаў КДБ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

12.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by