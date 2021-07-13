Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Многие с удовольствием добавляют к своему имиджу несмываемый штрих. Расскажите, у вас были проблемы из-за внешнего вида с работой? Может, вам отказывали в трудоустройстве?





Степан Сарвилин, представитель тату-культуры:

Абсолютно нет, такого не было. Я сейчас учусь в университете, четвертый курс – все отлично. Нет даже у преподавателей к этому претензий.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А подрабатываете где-то?

Степан Сарвилин:

Я работаю, бармен.





Наталья Надольская:

Бармен с татуировками – по-моему, все логично. Вопрос был, если бы вы работали в офисе.

Елена Кругликова:

А если экзамены, не просят, например, спрятать руки?

Степан Сарвилин:

Нет.

Елена Кругликова:

А у вас?





Никита Пирожков, представитель тату-культуры:

Аналогично.

Наталья Надольская:

Вы где работаете?

Никита Пирожков:

Поваром работаю.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Его не видно, можно в любом виде приходить на работу. Алина, скажите, трудовое законодательство – были случаи в стране, когда отказывали из-за татуировок?





Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:

Я не слышала подобных историй, но также знаю, что люди, которые работают в органах милиции, МЧС и имеют татуировки, стараются их прикрывать, дабы не демонстрировать открыто на работе. Все-таки дресс-код у них какой-то существует.

Алена Родовская:

Особенно если это чиновники, люди при должности, телеведущие.

Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки? Узнать здесь .