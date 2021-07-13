«Вас не сравнивали с Майклом Джексоном?» Фотомодель с нестандартной внешностью о том, как принимает себя

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу « Точки над i ». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У вас очень яркая внешность. Вы часто ловите на себе взгляды окружающих?





Анастасия Пшеницына, фотомодель:

Часто, да.

Алена Родовская:

А когда вы поняли, что вы не такая, как все, и ваша внешность довольно хорошо может вписаться в мир fashion?

Анастасия Пшеницына:

Наверное, когда начали поступать какие-то запросы на мою внешность в плане фотографов со стороны. Они просили: а можно ли вас пофотографировать?

Алена Родовская:

Что они отмечают, в чем изюминка? Любой фотограф потом делится своими эмоциями: на что они обращают внимание?

Анастасия Пшеницына:

Прежде всего это лицо. Привлекает внешность, фигура.





Алена Родовская:

У вас свой носик такой, от природы?

Анастасия Пшеницына:

Да, свой.

Алена Родовская:

И что дальше они вам говорят? Есть своеобразная харизма, когда вы работаете в кадре?

Анастасия Пшеницына:

Да.

Алена Родовская:

Скажите, пожалуйста, яркие аксессуары, которые мы сегодня видим, – это достаточно хорошо транслируется в обществе, потому что любой человек, выходящий на улицу, – это вызов. Не серая мышка – я такая королева, вышла, принимай, мир. А это в каком возрасте пришло, где вы перестали бояться так себя показывать и экспериментировать?





Анастасия Пшеницына:

Наверное, ближе к 23-24 годам. Мне сейчас 26.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Не боитесь чужих взглядов, что вас рассматривают, оборачиваются?

Анастасия Пшеницына:

Когда я уверена себе, полностью одета по своему образу, не боюсь взглядов. Когда есть какие-то мелочи, что-то недоработано, у меня еще есть ощущение, что надо доделать.

Алена Родовская:

А есть у вас комплексы? Чего вы боитесь? Что бы хотелось изменить?

Анастасия Пшеницына:

Наверное, уже ничего. Я на пути к тому, чтобы принять себя полностью.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Когда вы учились в школе, ваши одноклассники считали вашу внешность нестандартной? Что вы слышали от них?

Анастасия Пшеницына:

Да, считали, такое было. Я это все «проглатывала».





Наталья Надольская:

Что говорили? На что обращали ваше внимание?

Анастасия Пшеницына:

Касательно внешности, лица: уши торчат, зубки большие.

Наталья Надольская:

Как вы с этим справлялись?

Анастасия Пшеницына:

Я это принимала, наверное, отвечала им чем-то.

Алена Родовская:

Вас никогда не сравнивали во внешности с Майклом Джексоном?

Анастасия Пшеницына:

Да, было такое.

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