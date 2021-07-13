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Как работает Белгидромет: телеэкскурсия по главному метеорологическому центру страны
Источник материала: ОНТ
В древности людей, кто мог предсказывать погоду, считали магами и волшебниками. А сегодня утром они идут на работу в Белгидромет!
Приглашаем на экскурсию по главному метеорологическому центру страны! Кто здесь работает, чем занимается и почему эта служба так важна, рассказываем в нашем сюжете.
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В древности людей, кто мог предсказывать погоду, считали магами и волшебниками. А сегодня утром они идут на работу в Белгидромет! Приглашаем на экскурсию по...
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