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Как работает Белгидромет: телеэкскурсия по главному метеорологическому центру страны

13.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как работает Белгидромет: телеэкскурсия по главному метеорологическому центру страны

В древности людей, кто мог предсказывать погоду, считали магами и волшебниками. А сегодня утром они идут на работу в Белгидромет! 

Приглашаем на экскурсию по главному метеорологическому центру страны! Кто здесь работает, чем занимается и почему эта служба так важна, рассказываем в нашем сюжете.

 

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В древности людей, кто мог предсказывать погоду, считали магами и волшебниками. А сегодня утром они идут на работу в Белгидромет!  Приглашаем на экскурсию по...
 
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