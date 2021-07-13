Как работает Белгидромет: телеэкскурсия по главному метеорологическому центру страны

Источник материала: ОНТ

В древности людей, кто мог предсказывать погоду, считали магами и волшебниками. А сегодня утром они идут на работу в Белгидромет!

Приглашаем на экскурсию по главному метеорологическому центру страны! Кто здесь работает, чем занимается и почему эта служба так важна, рассказываем в нашем сюжете.

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