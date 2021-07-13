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До +36℃, возможны ливни и град: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 июля
Источник материала: ОНТ
Как
Экстремальная (до +36 °С) жара в Беларуси продержится как минимум до выходных. Комфортные +25 °С возможны со следующей недели.
Фото: Pixabay
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Как информирует МЧС Беларуси со ссылкой на Белгидромет, 14 июля в стране возможны ливни, град и усиление ветра до 20 м/с. Экстремальная (до +36 °С) жара в Беларуси...
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