До +36℃, возможны ливни и град: оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 14 июля

Источник материала: ОНТ

Как информирует МЧС Беларуси со ссылкой на Белгидромет, 14 июля в стране возможны ливни, град и усиление ветра до 20 м/с.

Экстремальная (до +36 °С) жара в Беларуси продержится как минимум до выходных. Комфортные +25 °С возможны со следующей недели.

Фото: Pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram