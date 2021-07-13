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Пять человек погибли из-за последствий сильных дождей на севере Китая

13.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пять человек погибли из-за последствий сильных дождей на севере Китая

Как минимум пять человек погибли, 10 пропали без вести после проливных дождей в провинции Шаньси (Китай). Об этом информирует ТАСС.

По сведениям источника, в минувшие выходные дожди привели к наводнениям в поселках Тайхуай и Яньтоу, где погибли три человека. Еще два человека погибли в городе Цзиньчэн.

Фото: Pixabay

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Как минимум пять человек погибли, 10 пропали без вести после проливных дождей в провинции Шаньси (Китай). Об этом информирует ТАСС. По сведениям источника, в минувшие...
 
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