Пять человек погибли из-за последствий сильных дождей на севере Китая

Источник материала: ОНТ

Как минимум пять человек погибли, 10 пропали без вести после проливных дождей в провинции Шаньси (Китай). Об этом информирует ТАСС.

По сведениям источника, в минувшие выходные дожди привели к наводнениям в поселках Тайхуай и Яньтоу, где погибли три человека. Еще два человека погибли в городе Цзиньчэн.

Фото: Pixabay

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