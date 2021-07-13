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Хоккеисты «Тампы» с размахом отметили завершение сезона в НХЛ и свой чемпионский титул

13.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Хоккеисты «Тампы» с размахом отметили завершение сезона в НХЛ и свой чемпионский титул

Хоккеисты «Тампы» с размахом отметили завершение сезона в НХЛ и свой чемпионский титул. Традиционный «Парад чемпионов» прошел накануне.

Делегация из лодок и плыла по каналам города, в то время как фанаты на берегу приветствовали обладателей Кубка Стэнли.

Кубок по очереди переходил из лодки в лодку, по мнению журналистов и присутствовавших самой шумной была «русская лодка».

Напомним, что голкипер «Тампы» Александр Василевский получил приз «Кон Смайт Трофи», который вручается самому ценному игроку плей-офф. Закончился «Парад чемпионов» праздничным концертом на берегу.

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Хоккеисты «Тампы» с размахом отметили завершение сезона в НХЛ и свой чемпионский титул. Традиционный «Парад чемпионов» прошел накануне. Делегация из лодок и плыла...
 
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