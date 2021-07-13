Лондон затопило из-за ливневых дождей

Источник материала: ОНТ

Лондон накрыл тропический ливень – столицу Великобритании затопило.

Уровень воды оказался настолько высоким, что некоторые автомобили буквально утонули. Cамые масштабные последствия – в районе Кенсингтон на юго-западе города.

Метеобюро предупреждало жителей о надвигающемся шторме. Но прислушались не все. И попали, мягко говоря, в неудобное положение.

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