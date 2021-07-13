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Впервые за 30 лет на Кубе вспыхнули антиправительственные протесты

13.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Впервые за 30 лет на Кубе вспыхнули антиправительственные протесты

Люди взялись за автоматы, Куба готова стрелять по США. С такими заголовками в прессе выходят сегодня статьи о ситуации на Острове Свободы.

Антиправительственные протесты на Кубе вспыхнули впервые за 30 лет.

Политологи говорят, что за ними стоит очередная попытка цветной революции, которой управляет Вашингтон.

Проблемы, созданные многолетней американской блокадой, обострила пандемия. И Штаты решили сыграть на этом – подбивая на бунт недовольных кубинцев. Они устраивают погромы и грабежи, нападают на своих оппонентов и на силовиков, которые пытаются навести порядок.

Власти на беспорядки ответили чрезвычайным положением в стране. В Гавану введены войска и дополнительные подразделения сил безопасности. Улицы патрулируют автомобили с пулеметами. 

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Люди взялись за автоматы, Куба готова стрелять по США. С такими заголовками в прессе выходят сегодня статьи о ситуации на Острове Свободы. Антиправительственные...
 
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