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Пожар в больнице Ирака унес жизни 64 человек
Источник материала: ОНТ
Не менее 70 пострадали. Люди получили сильные ожоги.
Сутки спасатели тушили огонь. Сейчас он локализован. В департаменте здравоохранения провинции Ди-Кар сообщили, что причиной трагедии стало неправильное обращение с кислородными баллонами. Три из них взорвались.
В Ираке это не первая подобная трагедия. Несколько месяцев назад при аналогичных обстоятельствах в Багдаде погибли более 80 человек.
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Не менее 70 пострадали. Люди получили сильные ожоги. Сутки спасатели тушили огонь. Сейчас он локализован. В департаменте здравоохранения провинции Ди-Кар сообщили,...
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