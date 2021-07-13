Пожар в больнице Ирака унес жизни 64 человек

Источник материала: ОНТ

Не менее 70 пострадали. Люди получили сильные ожоги.

Сутки спасатели тушили огонь. Сейчас он локализован. В департаменте здравоохранения провинции Ди-Кар сообщили, что причиной трагедии стало неправильное обращение с кислородными баллонами. Три из них взорвались.

В Ираке это не первая подобная трагедия. Несколько месяцев назад при аналогичных обстоятельствах в Багдаде погибли более 80 человек.

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