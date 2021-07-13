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Об этих целебных свойствах растений мало кто знает! Читайте здесь!

13.07.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Об этих целебных свойствах растений мало кто знает! Читайте здесь!

Не так важно, в какой местности вы живете, в любой момент можно встретить целебные растения прямо у себя под ногами. Что же это за растения?

Подорожник


Фото: agrostory.com

Встретить подорожник можно не только под ногами, но и вырастить на собственном огороде. Он будет экологически чистым. Высаживать его рекомендуется ранней весной при учете некоторых особенностей, чтобы подорожник впитывал как можно больше полезных веществ. При этом его главное преимущество – это отсутствие серьезного ухода.

Подорожник, который обладает противовоспалительными, болеутоляющими и антимикробными свойствами, используется для производства различных препаратов. Также подорожник помогает снижать давление, успокоить организм и уменьшить спазмы. Рекомендуется он людям, страдающим от хронического колита и заболеваний желудка.

Найти подорожник можно там, где есть супесчаная и легкая суглинистая почва. По названию растения можно понять, что растет оно преимущественно возле дорог и обочин. Выбирать такие участки для сбора подорожника не рекомендуется. Делать сбор лучше исключительно в отдаленных от цивилизации местах, например, ближе к лесу или в полях.

Мать-и-мачеха


Фото: rusterr.ru

Не менее известное растение, получившее название от двух латинских слов, значение которых складывается в словосочетание «изгоняющий кашель». Это как раз и говорит о том, какими целебными свойствами обладает это растение.

Целебные свойства мать-и-мачехи находят широкое применение. В основном, растение помогает лечить органы дыхания. Его назначают при лечении ларингита, бронхита, пневмонии и не только. Как и подорожник, мать-и-мачеха обладает противовоспалительным эффектом, помогая сделать сухой кашель мокрым. Таким образом снижается воспаление и удается избавиться от мокроты и кашля в целом.


Фото: botanichka.ru

В основном заготовка растения проходит летом, в период с раннего июня по поздний июль. Для отличного целительного эффекта требуется собирать здоровые и целые листья. Для просушки растение раскладывают на ровной поверхности в один слой. Хранят его на чердаке.

Есть ограничения для заготовки растения: его нельзя собирать у дорог, на карьерах или стройках. Оно впитывает тяжелые металлы и токсины почвы, что может лишь навредить организму при дальнейшем использовании. 

К сожалению, мать-и-мачеха чаще всего растет именно в таких неподходящих местах и может быть опасной. Поэтому проще всего вырастить ее самостоятельно.

Как видите, два известных и отличных растения могут расти даже неподалеку от вашего дома. Только нужно внимательно отнестись к их сбору, чтобы не навредить организму.

По материалам сайта aif.ru

Фото: shop.evalar.ru

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Не так важно, в какой местности вы живете, в любой момент можно встретить целебные растения прямо у себя под ногами. Что же это за растения? Подорожник Фото: agrostory.com...
 
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