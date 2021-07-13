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34 человека погибли при падении автобуса с обрыва в Боливии
Источник материала: ОНТ
Как минимум 34 человека погибли, еще 10 были травмированы в результате падения автобуса с обрыва в Боливии. Об этом
По предварительным сведениям, ДТП произошло в Чатакиле, что в полутора часах езды от столицы страны, Сукре. Автобус сорвался с высоты 150 метров.
Фото: Twitter
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Как минимум 34 человека погибли, еще 10 были травмированы в результате падения автобуса с обрыва в Боливии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Unitel. По...
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