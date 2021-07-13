34 человека погибли при падении автобуса с обрыва в Боливии

Источник материала: ОНТ

Как минимум 34 человека погибли, еще 10 были травмированы в результате падения автобуса с обрыва в Боливии. Об этом информирует БЕЛТА со ссылкой на Unitel.

По предварительным сведениям, ДТП произошло в Чатакиле, что в полутора часах езды от столицы страны, Сукре. Автобус сорвался с высоты 150 метров.

Фото: Twitter

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