Гороскоп на 13 июля: Тельцы удивят окружающих, судьбоносный день для Раков

Источник материала: ОНТ

Сегодня любознательности Овнов не будет предела. Вы легко справитесь с работой, которая связана с творчеством. Успешным станет продвижение по карьерной лестнице.

Тельцы удивят окружающих даром убеждения. Старайтесь избегать конфликтов. Будьте доброжелательными и терпеливыми. Хороший день для финансовых операций.

Близнецы сегодня охотно поддержат проекты своих коллег. Звезды не советуют вам заниматься делами, которые требуют от вас внимательности. Отношения с любимым человеком улучшатся.

Судьбоносный день для Раков. Вам лучше не вступать в дискуссии и не рассчитывать на поддержку со стороны. Постарайтесь держаться подальше от производственных обсуждений.

Львы готовы браться за любое дело. Свежие идеи помогут вам решить непростые задачи в бизнесе. Доверяйте своей интуиции. Полезными окажутся прогулки и тренировки.

Деловые переговоры займут большую часть времени у Дев. Старайтесь контролировать свои эмоции. Запланируйте на вечер посещение культурных событий.

Сложный, но интересный день у Весов. Рассчитывайте свою выгоду, обсуждая условия сотрудничества с партнером. Звезды советуют вам привести в порядок финансовые отчеты.

У Скорпионов участие в стабильных проектах отразится на личных доходах. Коллеги оценят вашу компетентность и деловитость. Сегодня у вас появится много возможностей для знакомства и флирта.

Стрельцы полны сил для того, чтобы осуществить задуманное. Звезды предостерегают: дела, связанные с риском, не принесут желаемого результата. Удачной будет посредническая деятельность.

Козероги готовы демонстрировать свое упрямство. Постарайтесь не портить настроение себе и другим. У вас есть уже есть обещания, которые нужно выполнить.

Сделать серьезные выводы предстоит Водолеям. Ваши аналитические способности помогут предусмотреть оптимальные варианты.

Рыбам придется действовать в жестких рамках. Это не позволит вам проявить фантазию в полной мере. Однако ваша энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат внимание окружающих.

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