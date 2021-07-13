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Гороскоп на 13 июля: Тельцы удивят окружающих, судьбоносный день для Раков
Источник материала: ОНТ
Сегодня любознательности Овнов не будет предела. Вы легко справитесь с работой, которая связана с творчеством. Успешным станет продвижение по карьерной лестнице.
Тельцы удивят окружающих даром убеждения. Старайтесь избегать конфликтов. Будьте доброжелательными и терпеливыми. Хороший день для финансовых операций.
Близнецы сегодня охотно поддержат проекты своих коллег. Звезды не советуют вам заниматься делами, которые требуют от вас внимательности. Отношения с любимым человеком улучшатся.
Судьбоносный день для Раков. Вам лучше не вступать в дискуссии и не рассчитывать на поддержку со стороны. Постарайтесь держаться подальше от производственных обсуждений.
Львы готовы браться за любое дело. Свежие идеи помогут вам решить непростые задачи в бизнесе. Доверяйте своей интуиции. Полезными окажутся прогулки и тренировки.
Деловые переговоры займут большую часть времени у Дев. Старайтесь контролировать свои эмоции. Запланируйте на вечер посещение культурных событий.
Сложный, но интересный день у Весов. Рассчитывайте свою выгоду, обсуждая условия сотрудничества с партнером. Звезды советуют вам привести в порядок финансовые отчеты.
У Скорпионов участие в стабильных проектах отразится на личных доходах. Коллеги оценят вашу компетентность и деловитость. Сегодня у вас появится много возможностей для знакомства и флирта.
Стрельцы полны сил для того, чтобы осуществить задуманное. Звезды предостерегают: дела, связанные с риском, не принесут желаемого результата. Удачной будет посредническая деятельность.
Козероги готовы демонстрировать свое упрямство. Постарайтесь не портить настроение себе и другим. У вас есть уже есть обещания, которые нужно выполнить.
Сделать серьезные выводы предстоит Водолеям. Ваши аналитические способности помогут предусмотреть оптимальные варианты.
Рыбам придется действовать в жестких рамках. Это не позволит вам проявить фантазию в полной мере. Однако ваша энергичность, общительность и жизнелюбие обеспечат внимание окружающих.
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Сегодня любознательности Овнов не будет предела. Вы легко справитесь с работой, которая связана с творчеством. Успешным станет продвижение по карьерной лестнице. ...
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