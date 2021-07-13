Дайвер побывал в пасти кита и выжил. Не для слабонервных!

Источник материала: ОНТ

Такое сложно представить, но человека проглотил горбатый кит, и дайвер остался в живых! Мужчина дал газете «Cape Cod Times» увлекательное интервью.

Паккард, дайвер из США, охотился на лобстеров на дне Атлантического океана. Все это действие происходило 11 июня. Он не успел заметить, как очутился в кромешной тьме.



Фото: classpic.ru

Как рассказывает сам Паккард, он ощутил сильный толчок, после которого наступила темнота. Уже после выписки из больницы он рассказал, что чувствовал, как внутри кит его проталкивал все дальше, благодаря огромным сильным мышцам во рту.

Конечно, сначала он и представить не мог, что находится внутри огромного кита. Поэтому изначально были мысли, что напасть могла акула. Но где же тогда ее зубы? И почему нет серьезных травм? Таким образом он пришел к логическому заключению, что на него напал сам кит.



Фото: zooclub.ru

Мужчина поделился своими переживаниями. Он рассказал, что понимал, что, скорее всего, у него нет ни малейшего шанса выбраться оттуда. И это его до жути пугало.



Фото: rtvi.com

Но долго не мешкая, дайвер решил попытать удачу и начал активно двигаться. После этого кит поднялся на поверхность воды, начал крутить головой и отпустил мужчину. Паккард думает, что пробыл внутри кита примерно полминуты.



Фото: rg.ru

Как только напарник аквалангиста увидел Паккарда, то сразу схватил его и затащил в лодку. Не спрашивая, что случилось, мужчина доставил своего друга на берег, после чего его быстро отвезли в больницу неподалеку. К удивлению врачей, на Паккарде не было повреждений, которые могли стать угрозой для жизни, поэтому в скором времени его выписали домой.

По материалам сайта lenta.ru

Фото: nat-geo.ru

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