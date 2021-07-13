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«100 лет – 100 фото»: новый проект к юбилею БГУ и его библиотеки
Источник материала: ОНТ
100 лет – 100 фото! БГУ запустил новый проект в честь двойного юбилея. В этом году – 100 лет самому вузу и его Фундаментальной библиотеке.
Это одно из старейших книгохранилищ страны. На основе его ценнейшей коллекции создана Национальная библиотека Беларуси.
Фотовыставка – в современном, к тому же антиковидном формате – онлайн. Галерея оформлена структурно: можно выбрать определенный период и изучить историю главного белорусского вуза в хронологическом порядке. Под каждой фотографией – подробное описание события.
Последняя фотография, вошедшая в ТОП-100, датируется 2021 годом – на ней запечатлена установка уникального книжного сканера.
Создавали и наполняли онлайн-выставку сотрудники вузовского книгохранилища. Материалы для оцифровки брали из архивов университета, его памятных альбомов, а также из личных коллекций.
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100 лет – 100 фото! БГУ запустил новый проект в честь двойного юбилея. В этом году – 100 лет самому вузу и его Фундаментальной библиотеке. Это одно из старейших...
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