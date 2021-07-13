«100 лет – 100 фото»: новый проект к юбилею БГУ и его библиотеки

Источник материала: ОНТ

100 лет – 100 фото! БГУ запустил новый проект в честь двойного юбилея. В этом году – 100 лет самому вузу и его Фундаментальной библиотеке.

Это одно из старейших книгохранилищ страны. На основе его ценнейшей коллекции создана Национальная библиотека Беларуси.

Фотовыставка – в современном, к тому же антиковидном формате – онлайн. Галерея оформлена структурно: можно выбрать определенный период и изучить историю главного белорусского вуза в хронологическом порядке. Под каждой фотографией – подробное описание события.

Владимир Кулаженко, директор Фундаментальной библиотеки БГУ: «Если смотреть всю историю БГУ, наверное, это только выжимка лучших из лучших. но самые ценные – ранние. Есть фото первых профессоров, студентов. Вот это самое важное. Даже есть одна фотография БГУ – это совместная московской и минской комиссии по созданию университета, она была сделана до официального открытия университета».

Последняя фотография, вошедшая в ТОП-100, датируется 2021 годом – на ней запечатлена установка уникального книжного сканера.

Создавали и наполняли онлайн-выставку сотрудники вузовского книгохранилища. Материалы для оцифровки брали из архивов университета, его памятных альбомов, а также из личных коллекций.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram