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Белорусские вертолеты тушат лесные пожары в Турции
Источник материала: ОНТ
Белорусские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Турции. В этой стране работают вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям.
Два борта Ми-8 с двух площадок уже совершили более полусотни вылетов.
Кроме непосредственного тушения пожаров, вертолеты доставляют турецких пожарных к местам возгораний.
Белорусские спасатели уже не первый год помогают бороться с природными стихиями в других странах. Они тушили пожары в Греции, России, Латвии и Грузии, помогали пострадавшим от наводнения жителям Сербии.
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Белорусские спасатели продолжают тушить лесные пожары в Турции. В этой стране работают вертолеты Министерства по чрезвычайным ситуациям. Два борта Ми-8 с двух...
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